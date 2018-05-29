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Фанаты сборной Италии вывесили расистский баннер в адрес Марио Балотелли

Болельщики сборной Италии выразили недовольство тем, что вернувшийся в команду Марио Балотелли мог надеть капитанскую повязку в товарищеском матче с Саудовской Аравией.

Такую возможность до игры не исключил главный тренер итальянцев Роберто Манчини, отметивший, что Балотелли станет капитаном в игре, если будет заменен защитник Леонардо Бонуччи. Не всем фанатам это понравилось, и они вывесили соответствующий баннер.

"Мой капитан - итальянской крови", – гласила надпись на баннере, который намекал на ганское происхождение Балотелли. Стюарды оперативно сняли этот баннер.

Football Italia
Теги: Балотелли Сборная Италии
Сегодня, 12:27
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(2)
№5 Написал: pisto (Сегодня, 13:51) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
В чем расизм-то, они же не написали "Мой капитан - белой кожи"
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№4 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 13:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Факел»
У нас еще хуже, орали на всех форумах, что нойштедтеру не место в сборной РФ. При этом его родители из области немцев поволжья и выступали за сборную СССР


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№3 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 13:21) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Фашисты - они и есть фашисты. rage Макаронники... тра-та-та...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№2 Написал: safonas (Сегодня, 12:37) #
  • -2
  •  (6)

да то русские были, в Европе нет расизма


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: лад USSR (Сегодня, 12:30) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Идиотов везде полно, но если бы это произошло в России - столько бы вони было по всей Европе...
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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