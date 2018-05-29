Александр Ерохин вернулся к тренировкам в общей группе

Полузщитник "Зенита" и сборной России Александр Ерохин восстановился от ушиба стопы и вернулся к тренировкам в общей группе на сборе в Австрии. Хавбек получил повреждение 27 мая и пропустил две тренировки.Таким образом, накануне котрольного матча против сборной Австрии команда под руководством Станислава Черчесова работает в полном составе.