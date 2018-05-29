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Эстебан Камбьяссо приедет на ЧМ в качестве тренера сборной Колумбии

Экс-звезда "Интера" Эстебан Камбьяссо присоединился к тренерскому штабу сборной Колумбии, сообщает Calcio Mercato.

Команда готовится к чемпионату мира 2018 года в Миланелло.1 июня южноамериканцы проведут товарищеский матч с Египтом.

Соперниками Колумбии на турнире станут команды Японии, Польши и Сенегала.
Теги: Камбьяссо Сборная Колумбии
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