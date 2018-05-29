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Наставник сборной Австрии: у России сильная группа атаки

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода накануне ответного матча со сборной России отметил группу атаки команды Станислава Черчесова.

"Россия готовится к домашнему чемпионату мира, и завтра у игроков будет шанс доказать, что они достойны попасть в заявку. У России сильная группа атаки. Они быстро переходят из обороны в наступление и действуют в контрпрессинге. Из футболистов отмечу форварда Смолова, а также хорошую полузащиту: Головин, Ерохин, Дзагоев, Самедов справа и Жирков слева. Мои воспоминания о Черчесове? Мы не раз встречались и как игроки, и как тренеры. Помню матч, когда мой "Штурм" уступил его "Тиролю" в Кубке Австрии 0:3 уступили. Или матч, когда мы были футболистами. "Байер" выступал в Кубке против Дрездена, и дело дошло до пенальти. Я забил свой 11-метровый, но Черчесов отбил заключительный удар моей команды. Наш игрок хотел его перекинуть. Но вратарь Черчесов сыграл опытно, отразил пенальти, и мы вылетели", - цитирует Фоду "Спорт-Экспресс".
Теги: Сборная Австрии Сборная России
Сегодня, 16:06
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№1 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 16:27) #
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Болеет за:
«Челси»
Просто в голос sweat_smile


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
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