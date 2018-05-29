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Станислав Черчесов: постараемся победить австрийцев

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что игра с командой Австрии будет не самым легким, но россияне готовы и постараются победить.

"Завтра будет матч, мы постараемся хорошо сыграть и выиграть. Австрийцы не проигрывали ни разу в Инсбруке? Все бывает в первый раз, мы постараемся хорошо сыграть, это будет не самый легкий матч, но мы готовы.

Не могу сказать, что я в гостях, чувствую себя почти как дома, провел здесь шесть лет в качестве игрока, несколько лет - тренером. Сегодня посидел на стадионе. Нужно отметить, что для сборной Австрии это товарищеская игра, а мы готовимся к чемпионату мира. Сейчас игры отличаются от тех, что были раньше", - цитирует Черчесова ТАСС.
Теги: Черчесов Сборная России Сборная Австрии
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