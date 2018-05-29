Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Зенит
|104592
|Политика и события в стране и мире
|4160
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119378
|LIVERPOOL FC
|2532
|Мировые трансферы
|329
|Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля...
|68
|Отдых в Крыму.
|180
|Баги сайта и форума
|551
Опрос:
Как сыграет Россия с Австрией?
Новости партнеров
Лента новостей:
11:49
Гендиректор академии "Ахмата": через пять лет состав "Ахмат" будет состоять из воспитанников академии (2)
Гендиректор академии "Ахмата": через пять лет состав "Ахмат" будет состоять из воспитанников академии (2)
10:23
Бывший гендиректор "Спартака" Роман Асхабадзе претендует на пост спортивного директора "Балтики" (1)
Бывший гендиректор "Спартака" Роман Асхабадзе претендует на пост спортивного директора "Балтики" (1)
03:31
СМИ: только "Шахтер" и киевское "Динамо" не участвовали в договорных матчах в чемпионате Украины (6)
СМИ: только "Шахтер" и киевское "Динамо" не участвовали в договорных матчах в чемпионате Украины (6)
Беларусь и Россия договорились о безвизе для иностранцев на время ЧМ-2018
Беларусь и Россия подписали сегодня межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия, сообщает БЕЛТА.
Церемония подписания документа состоялась в белорусском внешнеполитическом ведомстве. Подписи под соглашением поставили министры иностранных дел Владимир Макей и Сергей Лавров.
В соответствии с документом на время проведения в России чемпионата мира по футболу для иностранных болельщиков будет действовать безвизовый режим на территории Беларуси с 4 июня по 25 июля. Российская сторона в свою очередь предоставит в 2019 году право безвизового проезда и пребывания на своей территории иностранным болельщикам, которые будут направляться в Минск на II Европейские игры.
Церемония подписания документа состоялась в белорусском внешнеполитическом ведомстве. Подписи под соглашением поставили министры иностранных дел Владимир Макей и Сергей Лавров.
В соответствии с документом на время проведения в России чемпионата мира по футболу для иностранных болельщиков будет действовать безвизовый режим на территории Беларуси с 4 июня по 25 июля. Российская сторона в свою очередь предоставит в 2019 году право безвизового проезда и пребывания на своей территории иностранным болельщикам, которые будут направляться в Минск на II Европейские игры.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.