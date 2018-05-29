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Давид Алаба может не сыграть со сборной России

Защитник команды Австрии и немецкой "Баварии" Давид Алаба пропустил две тренировки из-за травмы, поэтому его участие в товарищеском матче со сборной России по футболу будет решаться в среду. Об этом сообщил главный тренер австрийской команды Франко Фода.

"Не могу с уверенностью сказать, что Алаба сыграет, он пропустил две тренировки. Нужно отметить, что игрок всегда сам решает, ведь здоровье - самое главное. Я с ним поговорю, и мы все решим в день игры", - цитирует Фоду ТАСС.
Теги: Алаба Сборная Австрии Сборная России
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