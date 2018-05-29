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Каждый второй россиянин уверен, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018

Mediascope провёл онлайн-опрос среди жителей городов России с населением 100 тыс. человек и более в возрасте от 12 до 64 лет, в опросе участвовали 1002 респондента.

Согласно исследованию, каждый второй россиянин собирается следить за чемпионатом мира–2018 (54%), треть ещё сомневается (30%). 33% из тех, кто собирается следить за футболом, будут делать это во время отпуска, а 5% сказали, что даже специально взяли отпуск на время чемпионата, чтобы следить за матчами.

За игрой сборной России будет интересно следить большинству респондентов (87%), проявивших интерес к мундиалю. Наибольший интерес после сборной России вызывают сборные Бразилии (40%), Германии (37%), Англии (21%), Испании (20%) и Аргентины (16%). Россияне ожидают увидеть эти страны в топ-5 чемпионата мира–2018 по результатам всех матчей. По мнению россиян, на первом месте может оказаться сборная Бразилии (23%) или сборная Германии (21%).

В том, что российская сборная сможет выйти из своей группы, уверен почти каждый второй опрошенный (47%), 10% считают, что она выйдет в полуфинал, 8% — что сыграет в финале, и только 6% верят, что сборная России сможет выиграть чемпионат мира.

Самыми результативными игроками сборной, по мнению россиян, станут Фёдор Смолов (12%), Артём Дзюба (9%) и Алан Дзагоев (5%).

"Чемпионат.сом"
Теги: Сборная России
Сегодня, 19:03
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(2)
№10 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 20:53) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
После вчерашней игры саудитов с итальяшками можно с полной уверенностью говорить,что четвертое место команде Черчесова все-таки удастся избежать smiley
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№9 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:22) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
3 место в группе - потолок


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№8 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 20:14) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Каждый второй россиянин, мягко выражаясь, не обременён интеллектом. А попросту - дурак. И не потому, что ничего не понимает в футболе. А потому, что говорит о том, чего не понимает.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№7 Написал: duha Зауралье (Сегодня, 20:06) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
47+10+8+6..... вот вам и эти ВЕЛИКИЕ 70-75%....зомбоящик сделал свое дело кули...люди не осознают реальность


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Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006 [жалоба]
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:37) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
50% из одной тысячи опрошенных, это им конечно повезло.
Опросили бы юзеров с этого сайта, было-бы процентов 15-20 кто верит в выход сборной из группы и 0% за победу России в мундиале.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 19:25) #
  • +2
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Болеет за:
«Зенит»
Отберите у россиян интернет, а то тренера уже выбрали, из группы вышли, я боюсь, что дальше будет


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
№4 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 19:19) #
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  •  (3)

Вот цену набивают...((
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№3 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 19:17) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Лажа сплошная, выходит что 50% россиян смотрят футбол, но это сплошная чушь, редактора на мыло за такие фейки.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: soloz Россия (Сегодня, 19:16) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ха-ХА ДОМ-2 ..Смех и грех!! sweat_smile joy Хотя бы Ничейку из 3 игр зацепили.. !! Хотя один плюс ЕСТЬ...домой не нужно будет уезжать... sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: scikuni (Сегодня, 19:09) #
  • 0
  •  (4)

почти как те кто дом-2 смотрит


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
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