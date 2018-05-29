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Каждый второй россиянин уверен, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018
Mediascope провёл онлайн-опрос среди жителей городов России с населением 100 тыс. человек и более в возрасте от 12 до 64 лет, в опросе участвовали 1002 респондента.
Согласно исследованию, каждый второй россиянин собирается следить за чемпионатом мира–2018 (54%), треть ещё сомневается (30%). 33% из тех, кто собирается следить за футболом, будут делать это во время отпуска, а 5% сказали, что даже специально взяли отпуск на время чемпионата, чтобы следить за матчами.
За игрой сборной России будет интересно следить большинству респондентов (87%), проявивших интерес к мундиалю. Наибольший интерес после сборной России вызывают сборные Бразилии (40%), Германии (37%), Англии (21%), Испании (20%) и Аргентины (16%). Россияне ожидают увидеть эти страны в топ-5 чемпионата мира–2018 по результатам всех матчей. По мнению россиян, на первом месте может оказаться сборная Бразилии (23%) или сборная Германии (21%).
В том, что российская сборная сможет выйти из своей группы, уверен почти каждый второй опрошенный (47%), 10% считают, что она выйдет в полуфинал, 8% — что сыграет в финале, и только 6% верят, что сборная России сможет выиграть чемпионат мира.
Самыми результативными игроками сборной, по мнению россиян, станут Фёдор Смолов (12%), Артём Дзюба (9%) и Алан Дзагоев (5%).
"Чемпионат.сом"
Согласно исследованию, каждый второй россиянин собирается следить за чемпионатом мира–2018 (54%), треть ещё сомневается (30%). 33% из тех, кто собирается следить за футболом, будут делать это во время отпуска, а 5% сказали, что даже специально взяли отпуск на время чемпионата, чтобы следить за матчами.
За игрой сборной России будет интересно следить большинству респондентов (87%), проявивших интерес к мундиалю. Наибольший интерес после сборной России вызывают сборные Бразилии (40%), Германии (37%), Англии (21%), Испании (20%) и Аргентины (16%). Россияне ожидают увидеть эти страны в топ-5 чемпионата мира–2018 по результатам всех матчей. По мнению россиян, на первом месте может оказаться сборная Бразилии (23%) или сборная Германии (21%).
В том, что российская сборная сможет выйти из своей группы, уверен почти каждый второй опрошенный (47%), 10% считают, что она выйдет в полуфинал, 8% — что сыграет в финале, и только 6% верят, что сборная России сможет выиграть чемпионат мира.
Самыми результативными игроками сборной, по мнению россиян, станут Фёдор Смолов (12%), Артём Дзюба (9%) и Алан Дзагоев (5%).
"Чемпионат.сом"
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