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Станислав Черчесов: костяк сборной на ЧМ-2018 уже сформирован
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что костяк команды на чемпионат мира уже сформирован, но матч с австрийцами тоже станет определяющим.
"Костяк команды, конечно, уже есть, но завтрашняя игра тоже даст определенные идеи. Мы смотрим, как игрок себя проявлял в чемпионате, на сборах, и мы будем смотреть на тех, кто реально готов, а не на имена.
Артем Дзюба уже тренируется, набирает форму, сегодня уже легче двигался. Надо отметить и Дзагоева, несколько дней пропустил Ерохин, провел первую тренировку сегодня. Теперь их задача выйти на определенный уровень, и они на правильном пути", - цитирует Черчесова ТАСС.
"Костяк команды, конечно, уже есть, но завтрашняя игра тоже даст определенные идеи. Мы смотрим, как игрок себя проявлял в чемпионате, на сборах, и мы будем смотреть на тех, кто реально готов, а не на имена.
Артем Дзюба уже тренируется, набирает форму, сегодня уже легче двигался. Надо отметить и Дзагоева, несколько дней пропустил Ерохин, провел первую тренировку сегодня. Теперь их задача выйти на определенный уровень, и они на правильном пути", - цитирует Черчесова ТАСС.
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