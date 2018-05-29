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Станислав Черчесов: костяк сборной на ЧМ-2018 уже сформирован

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что костяк команды на чемпионат мира уже сформирован, но матч с австрийцами тоже станет определяющим.

"Костяк команды, конечно, уже есть, но завтрашняя игра тоже даст определенные идеи. Мы смотрим, как игрок себя проявлял в чемпионате, на сборах, и мы будем смотреть на тех, кто реально готов, а не на имена.

Артем Дзюба уже тренируется, набирает форму, сегодня уже легче двигался. Надо отметить и Дзагоева, несколько дней пропустил Ерохин, провел первую тренировку сегодня. Теперь их задача выйти на определенный уровень, и они на правильном пути", - цитирует Черчесова ТАСС.
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 20:02
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№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Черчесов-Габулов-Дзагоев


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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