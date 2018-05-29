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Владимир Стогниенко: комментировать финал домашнего ЧМ - это абсолютная вершина

Спортивный телекомментатор Владимир Стогниенко рассказал, как узнал о своём назначении для работы на матчах чемпионата мира–2018 в России.

"Я знал о своём назначении уже пару месяцев, но надо было соблюдать субординацию: это не публиковалось – и я тоже не публиковал. В последний раз я комментировал финал чемпионата мира в 29 лет – и к тому моменту уже было всё, что можно. Тогда у меня был период, когда я немного закис, сил не было, не было стимула. Но когда мы получили право на показ ЧМ-2018, я подумал, что домашний финал турнира – это абсолютная вершина.

Дальше только на Sky Sports? Нет, они от моего английского канал закроют, от ужаса. Но после ЧМ-2018 будет ощущение, что не осталось чего-то, что мог сделать и не сделал", - цитирует Стогниенко "Чемпионат.сом".
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