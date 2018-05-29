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Мануэль Нойер проведет первый матч после травмы 2 июня

Вратарь сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер проведет свой первый матч после травмы 2 июня.

"Мы проведем еще один спарринг с молодежной командой в среду, и Нойер сыграет тайм. Это должно помочь ему вернуть уверенность. Я не вижу каких-либо ограничений в его игре. Складывается ощущение, что он все это время играл", — приводит слова тренера вратарей немецкой национальной команды Андреаса Кепке официальный сайт Немецкого футбольного союза.

"Он проходил еще одно медобследование: он полностью здоров, и это вселяет уверенность. Похоже, он сыграет в матче с Австрией, ничего не должно помешать. Ему нужны эти игры. Это будет настоящим испытанием, а нам нужно будет принять решение: поедет ли он на чемпионат мира", — добавил Кепке.

"Газета.ру"
Теги: Нойер Сборная Германии
Вчера, 23:13
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