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Александр Головин: не думаю, где продолжу карьеру после ЧМ-2018

Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Александр Головин не думает о том, где продолжит карьеру после чемпионата мира.

Интерес к 21-летнему полузащитнику, по информации СМИ, проявляет сразу ряд европейских клубов, в частности, лондонские "Арсенал" и "Челси".

"Вообще об этом [где продолжу карьеру - прим.] не думаю. Цель - хорошо провести чемпионат мира, а там как будет, так и будет. До меня никакие разговоры не доходят. Вижу, что пишут в интернете, но мне ничего не говорят", - цитирует Головина ТАСС.
Теги: Головин ЦСКА Сборная России
Вчера, 23:41
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