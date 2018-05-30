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Александр Кержаков: Игнашевич будет одним из лучших в сборной

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поддержал приглашение защитника ЦСКА Сергея Игнашевича в национальную команду для подготовки к чемпионату мира-2018.

"Его приглашение – вынужденная мера. Но при этом не сомневаюсь, что он будет одним из лучших в сборной в своем амплуа. Игнашевич – суперопытный и классный защитник", - цитирует Кержакова "Спорт-Экспресс".
Теги: Кержаков Игнашевич Сборная России
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