Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104625
Политика и события в стране и мире 4178
Ситуация на юго-востоке Украины 119391
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 69
LIVERPOOL FC 2532
Мировые трансферы 329
Отдых в Крыму. 180
Баги сайта и форума 551

Опрос:

Как сыграет Россия с Австрией?
Показать все опросы

Новости партнеров

Технический директор РФС: не уступаем итальянцам по методике обучения тренеров

Технический директор РФС Андрей Лексаков рассказал о том, что ряд известных футболистов РФПЛ учатся на тренера категории "А".

"Сейчас на курсе категории "А" УЕФА учатся братья Березуцкие, братья Комбаровы, Глушаков, Кузьмин, Рыжиков, Габулов, Карадениз, Анджинджал, Калешин. На категорию "Про" сейчас проходят сессию Кириченко, Лоськов, Томаров. У нас учились итальянцы, югославы. Один из наших итальянцев начал тренировать команду из Серии С. Мы же не говорим, что он выдающийся тренер. Мы по методике не уступаем тем же итальянцам и испанцам.

Чтобы получить низшую категорию "С" требуется пройти курс в 124 часа. По всей России есть 11 центров, где вы можете получить лицензию категории "С". Единая цена учебы по всей России составляет 15 тысяч рублей. Это самая низкая цена в Европе", - цитирует Лексакова "Спорт FM".
Сегодня, 02:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.