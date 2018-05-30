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Технический директор РФС: не уступаем итальянцам по методике обучения тренеров
Технический директор РФС Андрей Лексаков рассказал о том, что ряд известных футболистов РФПЛ учатся на тренера категории "А".
"Сейчас на курсе категории "А" УЕФА учатся братья Березуцкие, братья Комбаровы, Глушаков, Кузьмин, Рыжиков, Габулов, Карадениз, Анджинджал, Калешин. На категорию "Про" сейчас проходят сессию Кириченко, Лоськов, Томаров. У нас учились итальянцы, югославы. Один из наших итальянцев начал тренировать команду из Серии С. Мы же не говорим, что он выдающийся тренер. Мы по методике не уступаем тем же итальянцам и испанцам.
Чтобы получить низшую категорию "С" требуется пройти курс в 124 часа. По всей России есть 11 центров, где вы можете получить лицензию категории "С". Единая цена учебы по всей России составляет 15 тысяч рублей. Это самая низкая цена в Европе", - цитирует Лексакова "Спорт FM".
"Сейчас на курсе категории "А" УЕФА учатся братья Березуцкие, братья Комбаровы, Глушаков, Кузьмин, Рыжиков, Габулов, Карадениз, Анджинджал, Калешин. На категорию "Про" сейчас проходят сессию Кириченко, Лоськов, Томаров. У нас учились итальянцы, югославы. Один из наших итальянцев начал тренировать команду из Серии С. Мы же не говорим, что он выдающийся тренер. Мы по методике не уступаем тем же итальянцам и испанцам.
Чтобы получить низшую категорию "С" требуется пройти курс в 124 часа. По всей России есть 11 центров, где вы можете получить лицензию категории "С". Единая цена учебы по всей России составляет 15 тысяч рублей. Это самая низкая цена в Европе", - цитирует Лексакова "Спорт FM".
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