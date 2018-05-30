Кандидат в мэры столицы Перу обещает бесплатные наклейки ЧМ-2018 в обмен на голоса

Сборная Перу вышла на чемпионат мира впервые с 1982 года, и южноамериканская страна сейчас живет предстоящим мундиалем. Компанию Panini, производителя альбома для наклеек и самих стикеров, посвященных ЧМ-2018, наверняка радуют темпы продаж продукции в Перу. По информации The Sun, в стране оказалось так много желающих приобщиться к предстоящему футбольному празднику, что за право обладания альбомами и наклейками в государстве с населением в 31.7 млн человек развернулась самая настоящая война. Люди стоят в очередях на улицах, чтобы купить стикеры со своими героями.Сообщается, что за первые 10 дней продаж было продано свыше 140 тонн пакетиков с наклейками и порядка 10 тысяч альбомов. Перуанцы разметают продукцию Panini как пирожки. Доходит до того, что желающие приобрести наклейки отстаивают свое право на это в драках.В октябре в Лиме (столица Перу) состоятся выборы мэра, и кандидат на эту должность Бетси Кортегана решила использовать ажиотаж на стикеры в своих целях. Женщина обещает в своих соцсетях бесплатные наборы альбомов и наклеек в обмен на голоса избирателей.На ЧМ-2018 Перу сыграет в группе С, где соперниками команды станут сборные Франции, Дании и Австралии.