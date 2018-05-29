Серхио Рамос записал песню для сборной Испании перед ЧМ-2018

Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос совместно с музыкантом Демарко Фламенко записали композицию в поддержку национальной команды перед чемпионатом мира 2018 года в России."Обещания нужно выполнять. Это то, что мы затеяли с моим другом. Разогреваемся перед чемпионатом мира: «Вперед, Испания, поднимай голос, кричи со всей силой, кричи «гол!» В пятницу будет готово полностью", — написал Рамос в инстаграме.