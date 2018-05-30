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Луис Суарес пожелал Салаху скорейшего выздоровления

Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес поделился мнением о травме форварда сборной Египта Мохамеда Салаха.

"Никто из футболистов не радуется, когда коллеги получают травмы, особенно когда это происходит перед стартом чемпионата мира.

Он в сложной ситуации, но я всегда повторял, что хочу играть против лучших, чтобы доказать, что Уругвай сильнее.

Надеюсь, его лечение пройдет успешно и он насладится чемпионатом мира. Желаю ему скорейшего выздоровления, очень бы хотелось сыграть против него на Чемпионате мира", - цитирует Суареса AS
Теги: Суарес Салах
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