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Эшли Янг: мы в сборной Англии решим как реагировать на расизм в России

Защитник сборной Англии Эшли Янг высказался на тему возможных проявлений расизма в России в преддверии ЧМ-2018.

"Когда ты на футбольном поле, не уверен, как нужно реагировать на проявления расизма на трибунах.

Мы это обсудим внутри команды, и ранее мы уже говорили на эту тему – как нужно поступать и как не нужно. Так что мы готовы к этому.

Надеюсь, что ФИФА, если что-то все же случится, сможет с этим справиться", – цитирует Янга BBC.
Теги: Эшли Янг Сборная Англии
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