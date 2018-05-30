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Эшли Янг: мы в сборной Англии решим как реагировать на расизм в России

Защитник сборной Англии Эшли Янг высказался на тему возможных проявлений расизма в России в преддверии ЧМ-2018.

"Когда ты на футбольном поле, не уверен, как нужно реагировать на проявления расизма на трибунах.

Мы это обсудим внутри команды, и ранее мы уже говорили на эту тему – как нужно поступать и как не нужно. Так что мы готовы к этому.

Надеюсь, что ФИФА, если что-то все же случится, сможет с этим справиться", – цитирует Янга BBC.
Сегодня, 13:21
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(2)
№3 Написал: SVN (Сегодня, 13:49) #
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online

три матча ребята,и домой!нет у вас шансов задержаться.
1.Бельгия
2 Панама
3 Тунис
4 Англия wink
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:35) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
так не приезжайте.
вообще все.

нет вас- нет причин для расизма.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 13:29) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
будут ныть каждый день что их ущемляют
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
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