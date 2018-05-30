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Константин Рауш: Дзюба выдает по 20 шуток в минуту

Защитник сборной России Константин Рауш рассказал об атмосфере в команде.

"Бывают тяжелые тренировки, ты идешь уставший на ужин, а тут сидит Дзюба и шутит — и сразу прекрасная атмосфера. Он может выдать — даже не знаю — 20 шуток в минуту, и все смеются. Я только сейчас с ним познакомился. Он, как и Жира, для меня просто хороший человек. Мне даже разговаривать с ним не надо. Я просто смеюсь над его шутками", - цитирует Рауша ТАСС
Теги: Рауш Дзюба Сборная России
Сегодня, 13:40
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(1)
№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 13:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
так пусть на эстраду идет петросянить, если у него это лучше получается
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:45) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лучше бы он выдавал по столько голов за сезон, особенно в сборной, языком чесать, не мешки ворочать.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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