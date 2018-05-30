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Александр Самедов: ЧМ-2018 - это тот турнир, ради которого я когда-то пошел заниматься футболом

Хавбек сборной России Александр Самедова отметил, что психологически хорошо готов к ЧМ-2018.

"Может быть, это прозвучит непрофессионально, но я для себя решил, что этот турнир – самый важный в моей жизни. Целенаправленно готовился к нему на протяжении последнего года. Возможно, что-то не получалось в клубе, но повторяю: мой главный турнир – тот, что будет в июне-июле. Ментально я готов к тому, что ЧМ-2018 – это тот турнир, ради которого когда-то пошел заниматься футболом. И я выложусь на все 100%", - цитирует Самедова СЭ
Теги: Самедов
Сегодня, 14:22
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 14:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
то есть начал заниматься футболом только году в 2010, когда мы получили право проведения ЧМ? А до этого куи пинал?


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Игра Зенита при Манчини - умная, тонкая, для настоящих ценителей
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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