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Рашид Рахимов: мне нравится агрессивная игра сборной Австрии

Бывший главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Австрии.

"Австрийская сборная выглядит очень неплохо, многие игроки попробуют доказать свою состоятельность новому главному тренеру — Франко Фоде. У них будет много новых моментов в игре. Я неплохо знаю Фоду, он внесет много новшеств. Может, у игроков будут некие проблемы, потому что чемпионат Австрии закончился несколько дней назад, но, с другой стороны, это и плюс, поскольку приехавшие на сбор футболисты будут находиться в хорошем тонусе. Нас ждет напряженная борьба. Я видел несколько матчей австрийцев, и мне очень понравилась их агрессивная игра, они пытаются высоко накрывать соперника, часто ускоряют игру", - цитирует Рахимова "Спорт день за днем".
Теги: Рахимов Сборная Австрии Сборная России
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