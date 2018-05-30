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Владимир Путин не будет посещать тренировку сборной России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил Владимира Путина на тренировку команды.

"Мне неизвестно о том, что какие-то официальные приглашения были сделаны. Я думаю, что тренировка сборной в преддверии чемпионата мира — это не то место, куда нужно приезжать главе государства. Туда вообще никто не должен приезжать, чтобы мешать тренировочному процессу. Хотя, безусловно, это очень любезное приглашение, но мне неизвестно о том, чтобы оно как-то было формализовано, за исключением того, что озвучено в СМИ. А что касается поддержки нашей команды, то вы знаете, что и президент её поддерживает, и все мы, россияне, конечно же, держим за них кулаки", — цитирует Пескова "RT на русском".
Теги: Путин Сборная России
Сегодня, 16:24
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№3 Написал: Жорж Милославский (Сегодня, 17:34) #
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Не царское это дело....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 16:46) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Очень важная новость...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:38) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Тренировку? Думаю и матчи будет смотреть не на стадионе
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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