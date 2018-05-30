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Украинский телеканал "Интер" не комментирует информацию о покупке прав на трансляцию матчей ЧМ-2018

Телеканал "Интер" пока не комментирует информацию СМИ о приобретении прав на трансляцию матчей чемпионата мира 2018 года, который состоится в России.

"Мы пока не комментируем указанную информацию", - заявили в компании.

Ранее украинское издание Sport Arena сообщило, ссылаясь на свои источники, что "Интер" после тяжелого переговорного процесса приобрел пакет трансляций ЧМ-2018 у Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

ТАСС
Сегодня, 16:29
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2
(1)
№2 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 17:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: XUMKA
Зачем им трансляции, пусть в газетах читают или в Крым едут
На просмотр ЧМ. На крайняк им еще радио не отключили ?

На крайняк тебе бы по eбалу дать, чучело неадекватное
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 17:13) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Химки»
Зачем им трансляции, пусть в газетах читают или в Крым едут
На просмотр ЧМ. На крайняк им еще радио не отключили ?
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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