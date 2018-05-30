Украинский телеканал "Интер" не комментирует информацию о покупке прав на трансляцию матчей ЧМ-2018

Телеканал "Интер" пока не комментирует информацию СМИ о приобретении прав на трансляцию матчей чемпионата мира 2018 года, который состоится в России."Мы пока не комментируем указанную информацию", - заявили в компании.Ранее украинское издание Sport Arena сообщило, ссылаясь на свои источники, что "Интер" после тяжелого переговорного процесса приобрел пакет трансляций ЧМ-2018 у Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).