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Андрей Созин: России необходимо побеждать Австрию, чтобы почувствовать вкус победы
Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча сборной России с Австрией.
"Я хочу увидеть именно тот состав сборной России, который наигрывают на 14 июня на матч с Саудовской Аравией. Это должен быть не эксперимент, а на 90% приближённый к основному состав сборной России.
Хочется узнать, как сейчас готова наша сборная, ведь Станислав Черчесов уже почти две недели работает с командой. Нужно увидеть, есть ли прогресс в плане движения наших игроков, их взаимодействий и физической готовности. Тренерский штаб говорит, что не хватает нескольких дней перед контрольными матчами, чтобы привести всех игроков к общему знаменателю. Две недели прошло, ещё две недели впереди. На этом отрезке хочется увидеть прогресс.
Обязательно в сегодняшнем матче с Австрией нашей сборной нужно побеждать. За последние пять игр сборная России ни разу не выиграла. Последняя победа была над Южной Кореей, поэтому команде Черчесова так важно почувствовать вкус победы, ощутить уверенность в себе. Это необходимо для настроя", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Я хочу увидеть именно тот состав сборной России, который наигрывают на 14 июня на матч с Саудовской Аравией. Это должен быть не эксперимент, а на 90% приближённый к основному состав сборной России.
Хочется узнать, как сейчас готова наша сборная, ведь Станислав Черчесов уже почти две недели работает с командой. Нужно увидеть, есть ли прогресс в плане движения наших игроков, их взаимодействий и физической готовности. Тренерский штаб говорит, что не хватает нескольких дней перед контрольными матчами, чтобы привести всех игроков к общему знаменателю. Две недели прошло, ещё две недели впереди. На этом отрезке хочется увидеть прогресс.
Обязательно в сегодняшнем матче с Австрией нашей сборной нужно побеждать. За последние пять игр сборная России ни разу не выиграла. Последняя победа была над Южной Кореей, поэтому команде Черчесова так важно почувствовать вкус победы, ощутить уверенность в себе. Это необходимо для настроя", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
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