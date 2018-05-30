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Анатолий Бышовец: думаю, с Австрией Игнашевич сыграет с первых минут

Бывший тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец считает, что нашей сборной важно добиться положительного результата в товарищеском матче с Австрией.

"Думаю, что сегодняшний матч, как и все с участием финалистов чемпионата мира, проходят с преимуществом сборных, которые готовятся к официальным встречам и началу турнира. Выбор тактики, как правило, зависит от физического состояния команды, от задач, которые ставятся, а наша цель – победа. Очень важно получить информацию, посмотреть игроков в различных сочетаниях и обрести психологический заряд за счет положительного результата. Нам предстоит еще спарринг 5 июня, и в таком микроцикле речь обычно идет о каких-то вынужденных заменах, но не экспериментальных. Две встречи нужно провести с тем, чтобы закрепить наигранные связи и быть готовыми к тому, чтобы перестраиваться по ходу матчей в зависимости от того, как они складываются. Игнашевич? Приглашение Сергея вызвано тем, чтобы продублировать позицию. Главное – появление в команде футболиста, который влияет на атмосферу внутри коллектива. Его опыт –хорошее подспорье для психологического влияния на команду. И, не исключаю, что Игнашевич окажется в старте", - цитирует Бышовца "Спорт-Экспресс".
Теги: Бышовец Сборная Австрии Сборная России
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