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Сергей Игнашевич – в основе сборной России на матч с Австрией

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с командой Австрии в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира – 2018.

Россия: Акинфеев, Игнашевич, Гранат, Фернандес, Кудряшов, Зобнин, Кузяев, Головин, Жирков, Самедов, Смолов.
Теги: Сборная России Сборная Австрии
Сегодня, 20:32
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11
(2)
№11 Написал: stainless (Сегодня, 21:13) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
С первых минут на поле появится 38-летний защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. Для него игра станет 121-й в составе национальной команды, это рекорд для сборных СССР, СНГ и России.
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№10 Написал: miktar (Сегодня, 21:09) #
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online

растерзанный футбол России.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№9 Написал: SVN (Сегодня, 21:02) #
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online

лично для меня Дзюба сильнее Смолова. Более командный игрок,способный стянуть на себе пару защитников,вывести партнеров на удар,выиграть вверх,заработать пенальти.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№8 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 20:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
про Марио

поглядим. идеи нашего тренера никто предсказать не может :))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№7 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:48) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Zemfira
будь я тренером)) Миранчук был бы в составе.Не знаю вместо Самедова или Жиркова,но был бы.

если в 5 защей - то у Миранчука нет...не знаю как подобрать слово...вингера он не потянет - его дело атаковать
а вот если при расстановке в 4 заща - то может быть
Цитата: dimon_1973
Цитата: tiki
тогда не понимаю

а кто это может понимать? игнаш с гранатой...крайне сомнительная пара защитников...

я вот ниже к ответу еще подписал про Марио


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№6 Написал: Zemfira шахты (Сегодня, 20:47) #
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Болеет за:
«Шахтер»
будь я тренером)) Миранчук был бы в составе.Не знаю вместо Самедова или Жиркова,но был бы с первых минут.
Регистрация: 8.01.2014 [жалоба]
№5 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 20:46) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
тогда не понимаю

а кто это может понимать? игнаш с гранатой...крайне сомнительная пара защитников...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:43) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dimon_1973
Цитата: tiki
4 заща или Жирков вингер?

скорее первое, т.к там еще самед фланг

тогда не понимаю почему Игнаш в основе.я думал что его брали с расчетом что есть еще 2 центральных для страховки.1 на опыте и 2 на возможной скорости...ну что ж - посмотрим
p.s. а Марио то вроде как начинал ЦЗ (правым) - такая мысля тоже проскочила...


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 20:43) #
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online

любопытно посмотреть на центр поля Головин,Зобнин,Кузяев. Еще бы Миранчука Алексея в состав и Дзюбу.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 20:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
4 заща или Жирков вингер?

скорее первое, т.к там еще самед фланг
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:37) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
4 заща или Жирков вингер?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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