Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119431
Зенит 104637
Политика и события в стране и мире 4191
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 70
LIVERPOOL FC 2532
Мировые трансферы 329
Отдых в Крыму. 180
Баги сайта и форума 551

Опрос:

Как сыграет Россия с Австрией?
Показать все опросы

Новости партнеров

Марко Арнаутович сыграет с Россией с первых минут

Стал известен стартовый состав сборной Австрии на товарищеский матч с командой России, который состоится сегодня, 30 мая.

Австрия: Линднер, Прёдль, Драгович, Лайнер, Хинтереггер, Кайнц, Шёпф, Жуль, Баумгартлингер, Шауб, Арнаутович.
Теги: Сборная Австрии Сборная России
Сегодня, 21:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.