Марко Арнаутович сыграет с Россией с первых минут

Стал известен стартовый состав сборной Австрии на товарищеский матч с командой России, который состоится сегодня, 30 мая.Линднер, Прёдль, Драгович, Лайнер, Хинтереггер, Кайнц, Шёпф, Жуль, Баумгартлингер, Шауб, Арнаутович.