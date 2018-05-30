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Жозе Моуринью присутствует на товарищеском матче Австрия - Россия

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" португалец Жозе Моуринью находится в Инсбруке на стадионе "Тиволи-Ной", где в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира—2018 проходит товарищеский матч сборной России с командой Австрии.

Перед началом домашнего мирового первенства сборная России проведёт две товарищеские встречи. Помимо сегодняшней игры с Австрией, подопечные Станислава Черчесова 5 июня сыграют со сборной Турции. С какой целью португалец прибыл на игру, не сообщается.

Вероятно, Моуринью хочет просмотреть австрийского форварда Марко Арнаутовича.

Теги: Моуринью Сборная России Сборная Австрии
Сегодня, 22:40
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№6 Написал: grisha (Сегодня, 22:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Приглядеться же не к кому.

Кто то из футболистов - но не пойму, кто из австрийцев ?
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
мсье знает толк в извращениях ))))


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 22:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
SVN,
Хорош. )
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:46) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Чего он там забыл? Приглядеться же не к кому.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 22:44) #
  • 0
  •  (4)
online

Моуриньо любит антифутбол neutral_face
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:43) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Мэтр совсем не щадит себя.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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