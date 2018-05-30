Жозе Моуринью присутствует на товарищеском матче Австрия - Россия

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" португалец Жозе Моуринью находится в Инсбруке на стадионе "Тиволи-Ной", где в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира—2018 проходит товарищеский матч сборной России с командой Австрии.Перед началом домашнего мирового первенства сборная России проведёт две товарищеские встречи. Помимо сегодняшней игры с Австрией, подопечные Станислава Черчесова 5 июня сыграют со сборной Турции. С какой целью португалец прибыл на игру, не сообщается.Вероятно, Моуринью хочет просмотреть австрийского форварда Марко Арнаутовича.