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Жозе Моуринью: сборная России интересует меня больше, чем Австрия

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью объяснил свое появление на товарищеском матче сборных Австрии и России.

"Иногда судьба заносит тренера в достаточно непредсказуемые места. Но в данном случае нет ничего удивительного в том, что я здесь. Австрия - одна из самых замечательных стран, я очень люблю здесь бывать, а в сочетании с футболом это двойное удовольствие.

Кто выиграет? Ну зачем же заранее что-то прогнозировать, это как-никак товарищеский матч. Кто меня больше интересует? Разумеется сборная России – ей играть на чемпионате мира", - цитирует Моуринью "Р-Спорт".
Теги: Моуринью Сборная России Сборная Австрии
Вчера, 23:07
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№3 Написал: Apant1 (Сегодня, 00:31) #
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Ещё год назад объявляли что он на каком то российском канале будет экспертом во время чемпионата. Вот и приехал посмотреть, но уверен, без солидного контракта с телеканалом, он не захотел бы смотреть это унылое зрелище
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: SHAMPOO Г.Москва (Вчера, 23:41) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Надеюсь он не просто был на матче) Черчесов ноль, просто ноль!
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Lestat Москва (Вчера, 23:08) #
  • +4
  •  (10)

Никак в переемники Черчесова готовится smile
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
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