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Сборная России в товарищеском матче проиграла Австрии

В товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира сборная России проиграла Австрии - 0:1.

Товарищеский матч

Австрия – Россия 1:0

Гол: Шопф, 28.

Австрия: Линднер, Прёдль, Драгович, Лайнер, Хинтереггер, Кайнц (Шлагер, 72), Шопф (Алаба, 58), Жуль (Ильзанкер, 80), Баумгартлингер (Гриллич, 46), Шауб (Бургшталлер, 46), Арнаутович (Алар, 83).

Россия: Акинфеев, Игнашевич, Гранат, Фернандес (Смольников, 68), Кудряшов, Зобнин, Кузяев (Дзагоев, 56), Головин (Ал. Миранчук, 75), Жирков (Черышев, 64), Самедов (Ан. Миранчук, 63), Смолов (Дзюба, 71).

Предупреждения: Смолов, 31, Гранат, 42.
Теги: Сборная России Сборная Австрии
Вчера, 23:35
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61
(6)
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№61 Написал: DeadGuy Гатчина (Сегодня, 00:46) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не будет у нас нормальных футболистов и дальше ещё хуже так как популярность этого спорта будет падать. Так как чтоб отдать ребёнка в любой вид спорта надо немеряно сил внимания и денег коих у народа всё меньше и меньше. Я лет пять назад водил сына в секцию футбола приехал на тренировку посмотрел и понял что в основном там занимаются детки более менее успешных и не бедных семей. Привозят на тренировку своих деток на неплохих тачках мамашки с папашками. Кто при деньгах у того дети в составе у кого денег не так много, детки полируют лавку. С таким подходом талантливых ребятишек в спорте не будет. А в классный футбол играют именно таланты (Гаринча Пеле Месси Марадонна и тд и тп вышли из трущёб им было что и чем и как доказывать что они умеют на поле) а не эти даже не середняки а полные днины. Раньше вычисляли талантливых ребятишек в школах на разных турнирах типа Кожаного мяча. У меня только в моём классе было две девчонки мастера спорта по лёгкой атлетике. Теперь нет даже возле школ секций бесплатных нет преподавателей с какого перепуга у нас должны быть классные спортсмены. Для себя я уже понял что командный спорт да индивидуальный тоже у нас почти сдох.
Регистрация: 12.02.2010 [жалоба]
№60 Написал: Alter ego (Сегодня, 00:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не раз возникала ситуация, когда по нашему правому краю проходил чисто игрок с мячом и имел возможность остро без особых помех подать на свободных игроков слева. Куда там! Либо на 5 метров дальше, либо на 2 головы выше, либо первого перекинуть не могут. Полное впечатление, что эти технические элементы из детской фш им не преподали. Ни вырезать, ни подсечь не могут. А шведой я подач уже давно не видел.
Этому то тренер не должен учить уже в их возрасте
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№59 Написал: Apant1 (Сегодня, 00:39) #
  • +1
  •  (1)

У нас уже как то была сборная, на игру которой не хотелось смотреть совсем и вот опять) Скучные заученные фланговые атаки, перевод мяча с фланга на фланг, подковой через защитников, разве в такой футбол ещё играют? Сегодня я примкнул к тем, кто считает что тренер ноль с большой буквы, до этого был более сдержан в оценках, при нём даже не хочется обсуждать отсутствие Денисова, нет поставленной современной игры, поэтому отсутствие некоторых игроков ничего по сути не меняет.
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№58 Написал: SVN (Сегодня, 00:36) #
  • +1
  •  (1)
online

Может Мутко сейчас снимет Саламыча,пока еще две недели есть до старта.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№57 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 00:30) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
В нашей сборной нет лидера на поле сейчас. Одно серое говно. Одни играют в старте, их меняют на других, а эмоций никаких при этом. Были у кого, ребят? Одно говно меняет другое.
Смоловы, Дзюбы, Миранчуки, Головины, Кузяевы, Дзагоевы..- ГОВНО!

Цитата: Spielhur
Тут уже глупо использовать заезженную и тупую тему - Плохой тренер.
Игроки откровенно УГ.

Перед этим чемпионатом всё вместе срослось.
Я думаю, что сейчас многие о Кокорине вспомнили, всё же.
Можешь снова идиотски отшутиться ;)
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№56 Написал: SVN (Сегодня, 00:23) #
  • +1
  •  (1)
online

и все-таки футболисты не понимают что от них хочет тренер-любительunamused
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№55 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:22) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Spielhur
Тут уже глупо использовать заезженную и тупую тему - Плохой тренер.
Игроки откровенно УГ.


После КК всё было ясно. Тут даже самые наивные оптимисты (которые смотрят "Битву экстрасенсов" и Малахова) всё ясно поняли.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№54 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 00:18) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тут уже глупо использовать заезженную и тупую тему - Плохой тренер.
Игроки откровенно УГ.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№53 Написал: Asking (Сегодня, 00:16) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Zamba
там хоть игра была,

Щенников со Смольниковым играли, в очко, напривозили


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№52 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 00:05) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Усатое мудло не знает что делает

Капелло со Слуцкером тоже не знало что делать. Мауриньо тоже вряд ли что нибудь понимает. Сегодня лучший на поле Конифей, как впрочем во всех предыдущих матчах. а это нормально для команды аутсайдера.

Цитата: Zamba
Цитата: valerman40
А на Евро со Слуцкером не позор был? А в Бразилии с Капелло не позор? пора бы привыкнуть и выкинуть розовые очки а-ля Фурсетка.

там хоть игра была, хотя бы в отборах, НО Стасик умудрился даже в товарищеских матчах иметь отрицатальную статистику.

в каких отборах с Англией автобус из 10 человек, со Словакией Гамшик оправил за пивом Березу со Смольниковым, или с Уэльсом когда через все поле Бейл убегал, а наши стояли и смотрели?
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№51 Написал: lebed Hamburg (Сегодня, 00:01) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Факел»
Ребята, но это уже позор. у команды нет игры. За две недели до чемпионата. Нет игры и нет тактики. я просто сейчас пью пиво и думаю о том, что никаких чудес не будет.
Регистрация: 30.05.2018 [жалоба]
№50 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 00:01) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
А на Евро со Слуцкером не позор был? А в Бразилии с Капелло не позор? пора бы привыкнуть и выкинуть розовые очки а-ля Фурсетка.

там хоть игра была, хотя бы в отборах, НО Стасик умудрился даже в товарищеских матчах иметь отрицатальную статистику.


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№49 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:59) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
скоро встанем в один ряд с самой ЮАР


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№48 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Вчера, 23:59) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: Ssakoll2
Мда... Это уже позор, не дожидаясь ЧМ.
Ребят, надо что -то делать. Надо выступить единым фронтом. Ну не возможно получать миллионы вот за такое! Ну, обидно же!!!
Харэ тут пиздеть. Давайте что-то реально делать! Пиздить их, чтоль в раздевалках? На мобильники звонить?!
Ну, если оно говно, то пусть и получают соответственно!!


нет, пи3дить их бесполезно.
помнишь Динамо и его фанатов ?
ну да, мусорки тогда от пи3дюлей встрепенулись, конечно, но хватило их буквально на один матч.

и ничего ты не сделаешь.
урезать контракты ?
по судам затаскают.
пи3дить ?
за побои сядешь.
звонить на мобильники ?
шантаж- и снова тебе срок, тыж звезду обижаешь.

у людей удалась жизнь- это звёзды российского футбола, лучшие 6лять..

Вот эту жизнь и надо урезать. Тут, конечно, не в нашей власти. Но показать "власть имущим" - можем. Пусть думают. Не приходить на матчи Сборной. Вообще!! Устраивать акции со своими требованиями.
Ты, вроде, давно тут и возраст взрослый. Тогда вспомни, как в Голландии своих наказывали! То, что сейчас происходит - семечки.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№47 Написал: limore Гатчина (Вчера, 23:59) #
  • +1
  •  (3)

Ноль ударов в створ. confused
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№46 Написал: Черный Лис (Вчера, 23:58) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Усатое мудло не знает что делает
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№45 Написал: Asking (Вчера, 23:57) #
  • 0
  •  (4)
online

Паралимпийцы хреновы


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№44 Написал: Antip7 (Вчера, 23:55) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: SHAMPOO
Надо срочно менять тренера просто срочно!

..было.. после кубка Конфедераций
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№43 Написал: SVN (Вчера, 23:55) #
  • +1
  •  (3)
online

Смотрящий,
не говори,всегда спартаковцы крайние.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№42 Написал: SHAMPOO Г.Москва (Вчера, 23:54) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Надо срочно менять тренера просто срочно!
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№41 Написал: Antip7 (Вчера, 23:54) #
  • -1
  •  (1)

Комментатор нёс чушь весь матч, что Нойштедтер и Ерохин не попали в заявку, а оф. источник утверждает, что они были в запасе
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№40 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Вчера, 23:54) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смотрящий
Ну, не было же ни Кутепова, ни Комбарова, ни Глушакова!
В чём же дело? Кто виноват?

тут как в басне- а вы друзья как не садитесь, все в музыканты не годитесь.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№39 Написал: Миша Люберцы (Вчера, 23:53) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Все до единого - гандоны ! Ни мастерства, ни желания... Тфу ... куета на -
куете....За что боролись, на то и напоролись... Миллиарды ... в топку....
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№38 Написал: Смотрящий Москва (Вчера, 23:52) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, не было же ни Кутепова, ни Комбарова, ни Глушакова!
В чём же дело? Кто виноват?


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№37 Написал: К.А. Столица (Вчера, 23:48) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: казылык
и на Кутепова не спишешь

это почему еще?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№36 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:48) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ssakoll2
Мда... Это уже позор, не дожидаясь ЧМ.
Ребят, надо что -то делать. Надо выступить единым фронтом. Ну не возможно получать миллионы вот за такое! Ну, обидно же!!!
Харэ тут пиздеть. Давайте что-то реально делать! Пиздить их, чтоль в раздевалках? На мобильники звонить?!
Ну, если оно говно, то пусть и получают соответственно!!


нет, пи3дить их бесполезно.
помнишь Динамо и его фанатов ?
ну да, мусорки тогда от пи3дюлей встрепенулись, конечно, но хватило их буквально на один матч.

и ничего ты не сделаешь.
урезать контракты ?
по судам затаскают.
пи3дить ?
за побои сядешь.
звонить на мобильники ?
шантаж, вторжение в частную жизнь- и снова тебе срок, ты ж звезду обижаешь.

у людей удалась жизнь- это звёзды российского футбола, лучшие 6лять..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№35 Написал: demon_fs СПб (Вчера, 23:48) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHAMPOO
Просто обосрутся на ЧМ вместе с Черчесовым!

нам уже не привыкать
Регистрация: 24.12.2007 [жалоба]
№34 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Вчера, 23:48) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
фланговые пенсионеры под Смолова и комбинационные Миранчуки для Дзюбы. Черчесов тактик от бога joy
не печальтесь 26 команда обыграла 66


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№33 Написал: Asking (Вчера, 23:48) #
  • -2
  •  (4)
online

Статистика матча
НОЛЬ ударов в створ!!!!


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№32 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Вчера, 23:48) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHAMPOO
Просто обосрутся на ЧМ вместе с Черчесовым!

а что поменялось по сравнению с прошлым Евро или с 14 годом? не хватает для полной картины Березуцких и Глушака. Все то же унылое гавно.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
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