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Сборная России не нанесла ни одного удара в створ в матче с Австрией

Сборная России в товарищеском матче потерпела поражение от Австрии - 0:1. Единственный гол в матче записал на свой счёт полузащитник Алессандро Шёпф, который отличился на 28-й минуте после передачи от форварда Марко Арнаутовича.

Сборная Австрии нанесла по воротам Игоря Акинфеева 14 ударов, из них 4 угодили в створ. Сборная России нанесла всего 4 удара, но ни разу не попала по воротам.

Следующий товарищеский матч подопечные Станислава Черчесова проведут 5 июня. Соперником сборной России станет Турция.
Теги: Сборная Австрии Сборная России
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(3)
№16 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 00:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
казылык,
Какой пол-то? smirk
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№15 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 00:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Усач - о@#енный тренер!!!
Очень обидно за сборную, за страну. Люди ПОКОЛЕНИЯМИ ждали этого момента - домашнего чемпионата мира. И так насрать в душу каждого... Спасибо зам.министру по строительству. Мудко - человек-шляпа.

Цитата: bolt
как работаем, так и живем, так и играем, так и баб имеем.

Ты про проблемы с бабами за себя говори.


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№14 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 00:30) #
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online
Болеет за:
«Челси»
Наставник сборной Австрии: у России сильная группа атаки (c)
А мне ведь не поверили, когда я посмеялся вот с этого вот.

Нет, правда ктото считает, что с бездарным тренером и сборной, которая не имеет части и достоинства, хотя слишком громко...сборная у которой нет чувства достоинства! нам чтото светит?
На моей памяти, это самая слабая команда за всю историю.


--------------------
Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№13 Написал: bolt Омск (Сегодня, 00:30) #
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Болеет за:
ЦСКА
как работаем, так и живем, так и играем, так и баб имеем.
Регистрация: 13.09.2013 [жалоба]
№12 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 00:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дело Кержакова процветает
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№11 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 00:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
пока только вратарь -отбивака.

Хотелось сказать, что это уже достижение, поскольку про-------ппп мог бы быть с крупным счётом. Но всрать с минимальным счётом при отсутствии игры, как таковой, при чём какой-то Австрии - это п-----ц!На одном вратаре-отбиваке далеко не уедешь.
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
№10 Написал: казылык (Сегодня, 00:23) #
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online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: anonymous
а за что их пиарить?

ты за Головина отвечай.За что эту пустышку пиарят?
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: anonymous (Сегодня, 00:22) #
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Цитата: Antip7
Цитата: anonymous
Цитата: казылык
а как же мега звезда Головин за которым пол Европы гоняется?

не хватало Глушакова, Реброва и Кутепова с Комабаровым, тогда бы порвали сраную Австрию, согласен

Думаю одного Бердыева бы хватило..

в сборной не такие откаты как в клубах, поэтому Курбану накуй сборная не сдалась

Цитата: казылык
Цитата: anonymous
не хватало Глушакова, Реброва и Кутепова с Комабаровым, тогда бы порвали сраную Австрию, согласен

а их и не пиарят из каждого утюга, как Головина

а за что их пиарить? Головин хоть что то показывает на клубном уровне
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№8 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:20) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: anonymous
Цитата: казылык
а как же мега звезда Головин за которым пол Европы гоняется?

не хватало Глушакова, Реброва и Кутепова с Комабаровым, тогда бы порвали сраную Австрию, согласен

Думаю одного Бердыева бы хватило..
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: казылык (Сегодня, 00:19) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: anonymous
не хватало Глушакова, Реброва и Кутепова с Комабаровым, тогда бы порвали сраную Австрию, согласен

а их и не пиарят из каждого утюга, как Головина
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: anonymous (Сегодня, 00:15) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: казылык
а как же мега звезда Головин за которым пол Европы гоняется?

не хватало Глушакова, Реброва и Кутепова с Комабаровым, тогда бы порвали сраную Австрию, согласен
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№5 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 00:13) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bobovzenit
Цитата: Antip7
а "забивак" нет

Как же нет?У нас есть целый ВОЛК - ЗАБИВАКА!!!

пока только вратарь -отбивака.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:11) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: bobovzenit
Цитата: Antip7
а "забивак" нет

Как же нет?У нас есть целый ВОЛК - ЗАБИВАКА!!!

Вот его и надо было выпускать
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 00:09) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Antip7
а "забивак" нет

Как же нет?У нас есть целый ВОЛК - ЗАБИВАКА!!!
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: казылык (Сегодня, 00:08) #
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online
Болеет за:
«Бавария»
а как же мега звезда Головин за которым пол Европы гоняется?
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:02) #
  • +3
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Было бы кому бить, у нас все "технари", могут обвести мяч вокруг ворот.. а "забивак" нет
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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