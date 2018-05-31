Алан Дзагоев: есть еще немного времени, будем готовиться

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал поражение национальной команды от Австрии (0:1) в товарищеском матче."Что-то получалось, что-то - нет. Результат отрицательный. Есть еще немного времени, будем готовиться", - цитирует Дзагоева пресс-служба команды.Подопечные Станислава Черчесова проведут еще один товарищеский матч - с Турцией 5 июня.