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Алан Дзагоев: есть еще немного времени, будем готовиться

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал поражение национальной команды от Австрии (0:1) в товарищеском матче.

"Что-то получалось, что-то - нет. Результат отрицательный. Есть еще немного времени, будем готовиться", - цитирует Дзагоева пресс-служба команды.

Подопечные Станислава Черчесова проведут еще один товарищеский матч - с Турцией 5 июня.
Теги: Дзагоев Сборная Австрии Сборная России
Сегодня, 00:12
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(0)
№4 Написал: казылык (Сегодня, 00:44) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Бавария»
всё готовятся они joy
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: mak Ломоносов (Сегодня, 00:34) #
  • +1
  •  (1)

нужно уже сейчас быть готовыми. осталось только подводка к старту)
Регистрация: 9.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: Зритель (Сегодня, 00:31) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Готовьтесь, вазелином запасайтесь.
Регистрация: 23.02.2008 [жалоба]
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:23) #
  • +1
  •  (1)

scream satisfied weary
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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