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Источник: отступные Сергея Семака составили 500 тысяч евро (2)
Тихий ужас. Оценки сборной России, которая пока не готова к чемпионату мира
Сборная России провела во всех отношениях тихий матч: минимум опасных моментов, нешумные австрийские болельщики, предотпускное настроение соперников и никаких эмоций от игры. Rusfootball.info пытается разобраться в безликой серости.
Акинфеев – 3.5. Даже не совершая впечатляющих сэйвов и пропустив, Игорь всё равно лучший игрок в этой сборной. Капитан уверенно справился со всей имевшейся работой, кроме расстрела от Шопфа.
Фернандес – 3.0. Марио не провалил игру, поначалу даже пытался разгонять атаки, но вскоре понял, что это бесполезно. Черчесова то, что у бразильца свело ногу, не сильно расстроило.
Игнашевич – 3.5. В хорошо забытой схеме Сергею пришлось нелегко, он не демонстрировал взаимопонимания с Гранатом, но всё-таки ниже определённого уровня не опустился. С Березуцкими хуже, чем сейчас, не было бы.
Гранат – 2.0. Обнимал Арнаутовича так крепко, что может быть привлёчен по статье за пропаганду нетрадиционных отношений. Арбитры на ЧМ осудят его за иную провинность - фол последней надежды. Других способов сдержать форварда «Вест Хэма» у Владимира пока нет. Появятся ли до встречи с нападающими «Ливерпуля» и «Барселоны»?
Кудряшов – 2.5. Сочетал впечатляющие отборы с промахами по мячу и потерями даже без прессинга. Фёдор много лет играет либо левого латераля, либо левого центрального защитника в схеме тремя центральными, здесь же ему пришлось исполнять новую роль. При этом Кудряшов чуть не забил после передачи Самедова.
Зобнин – 2.0. Неутомимый и везде успевающий спартаковец продемонстрировал, что сборная действительно находится под нагрузками. Хотя действия Романа в эпизоде с первым голом настолько вопиющи, что очевидно: дело не только в этом. Откуда забивать прибежали австрийцы и докуда не смог доковылять Рома:
Кузяев – 2.0. Был первым из игроков заменён после очередной ошибки. На пару с Зобниным никак не мог начать атаку, обрезал, терял мячи.
Головин – 2.5. Создал единственный опасный момент сборной России в матче, отдав передачу на Смолова. Но в остальном смотрелся не сильно лучше партнёров по полузащите, не сильно помогал им в обороне и вообще провёл слабый матч. Казалось, что Александру непривычно действовать под нападающим, но отвод в глубину ситуацию не улучшил.
Самедов, Жирков – 2.5. Расправить «крылья» у сборной России так и не получилось. На позиции крайков – игроков, способных взорвать игру на фланге – Черчесов поставил ветеранов, один из которых ещё 10 лет назад был переведён в защиту. В итоге сборная России осталась без скорости, без проходов и без вариантов. На отсутствии последних сказывалась ещё и одноногость обоих, приводившая к предсказуемости. Компенсировать скоростью и дриблингом они не готовы.
Смолов – 2.0. В 1 тайме отметился жёлтой карточкой и неточным ударом, а во втором тайме имел прекрасную и единственную возможность забить. На чемпионате мира такие промахи Фёдору не простят – с ними перейти можно только в «Зенит» или «Спартак». А ещё за них можно получить от открытых Дзагоева и Самедова.
Дзагоев – 2.5. Алан выдвинулся на позицию «десятки», позже ушёл в глубину и пытался внести в игру команды скорость, но в большей степени запомнился фолами и недовольством в адрес мазилы-жадины Смолова.
Антон Миранчук – 2.0. Вышел на поле раньше брата, но это осталось единственным достижением Антона.
Черышев – 3.0. Сделал больше передач в штрафную, чем Жирков и Самедов вместе взятые. Беда в том, что передачи Денис получал в основном от Дзюбы, потому далее навешивать ему было не на кого.
Смольников – 2.5. Не помог в атаке, но и не был разорван Алабой.
Дзюба – 2.5. Пытался цепляться за мячи и в основном скидывал их Черышеву. Как уже написано выше, бороться за передачи в штрафной Артёму не пришлось.
Алексей Миранчук – 2.5. Полбалла набрасываем чисто за стартовую активность: Алексей сразу обозначил присутствие несколькими острыми передачами вперёд, но их продуктивность стремилась к нулю.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Акинфеев – 3.5. Даже не совершая впечатляющих сэйвов и пропустив, Игорь всё равно лучший игрок в этой сборной. Капитан уверенно справился со всей имевшейся работой, кроме расстрела от Шопфа.
Фернандес – 3.0. Марио не провалил игру, поначалу даже пытался разгонять атаки, но вскоре понял, что это бесполезно. Черчесова то, что у бразильца свело ногу, не сильно расстроило.
Черчесов после повреждения Марио: «Давай, давай, меняй его. Что он есть, что его нет».— Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) May 30, 2018
Игнашевич – 3.5. В хорошо забытой схеме Сергею пришлось нелегко, он не демонстрировал взаимопонимания с Гранатом, но всё-таки ниже определённого уровня не опустился. С Березуцкими хуже, чем сейчас, не было бы.
Гранат – 2.0. Обнимал Арнаутовича так крепко, что может быть привлёчен по статье за пропаганду нетрадиционных отношений. Арбитры на ЧМ осудят его за иную провинность - фол последней надежды. Других способов сдержать форварда «Вест Хэма» у Владимира пока нет. Появятся ли до встречи с нападающими «Ливерпуля» и «Барселоны»?
А он тебя целует, говорит что любит— #ВГИК (@vgikofficial) May 30, 2018
И ночами обнимает, к сердцу прижимает pic.twitter.com/JI6CelS0PW
Кудряшов – 2.5. Сочетал впечатляющие отборы с промахами по мячу и потерями даже без прессинга. Фёдор много лет играет либо левого латераля, либо левого центрального защитника в схеме тремя центральными, здесь же ему пришлось исполнять новую роль. При этом Кудряшов чуть не забил после передачи Самедова.
Зобнин – 2.0. Неутомимый и везде успевающий спартаковец продемонстрировал, что сборная действительно находится под нагрузками. Хотя действия Романа в эпизоде с первым голом настолько вопиющи, что очевидно: дело не только в этом. Откуда забивать прибежали австрийцы и докуда не смог доковылять Рома:
Кузяев – 2.0. Был первым из игроков заменён после очередной ошибки. На пару с Зобниным никак не мог начать атаку, обрезал, терял мячи.
Головин – 2.5. Создал единственный опасный момент сборной России в матче, отдав передачу на Смолова. Но в остальном смотрелся не сильно лучше партнёров по полузащите, не сильно помогал им в обороне и вообще провёл слабый матч. Казалось, что Александру непривычно действовать под нападающим, но отвод в глубину ситуацию не улучшил.
Самедов, Жирков – 2.5. Расправить «крылья» у сборной России так и не получилось. На позиции крайков – игроков, способных взорвать игру на фланге – Черчесов поставил ветеранов, один из которых ещё 10 лет назад был переведён в защиту. В итоге сборная России осталась без скорости, без проходов и без вариантов. На отсутствии последних сказывалась ещё и одноногость обоих, приводившая к предсказуемости. Компенсировать скоростью и дриблингом они не готовы.
Смолов – 2.0. В 1 тайме отметился жёлтой карточкой и неточным ударом, а во втором тайме имел прекрасную и единственную возможность забить. На чемпионате мира такие промахи Фёдору не простят – с ними перейти можно только в «Зенит» или «Спартак». А ещё за них можно получить от открытых Дзагоева и Самедова.
Дзагоев – 2.5. Алан выдвинулся на позицию «десятки», позже ушёл в глубину и пытался внести в игру команды скорость, но в большей степени запомнился фолами и недовольством в адрес мазилы-жадины Смолова.
Антон Миранчук – 2.0. Вышел на поле раньше брата, но это осталось единственным достижением Антона.
Черышев – 3.0. Сделал больше передач в штрафную, чем Жирков и Самедов вместе взятые. Беда в том, что передачи Денис получал в основном от Дзюбы, потому далее навешивать ему было не на кого.
Смольников – 2.5. Не помог в атаке, но и не был разорван Алабой.
Дзюба – 2.5. Пытался цепляться за мячи и в основном скидывал их Черышеву. Как уже написано выше, бороться за передачи в штрафной Артёму не пришлось.
Алексей Миранчук – 2.5. Полбалла набрасываем чисто за стартовую активность: Алексей сразу обозначил присутствие несколькими острыми передачами вперёд, но их продуктивность стремилась к нулю.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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