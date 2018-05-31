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Австрия - Россия
Кто был худшим?



 

Тихий ужас. Оценки сборной России, которая пока не готова к чемпионату мира

Сборная России провела во всех отношениях тихий матч: минимум опасных моментов, нешумные австрийские болельщики, предотпускное настроение соперников и никаких эмоций от игры. Rusfootball.info пытается разобраться в безликой серости.

Акинфеев – 3.5. Даже не совершая впечатляющих сэйвов и пропустив, Игорь всё равно лучший игрок в этой сборной. Капитан уверенно справился со всей имевшейся работой, кроме расстрела от Шопфа.

Фернандес – 3.0. Марио не провалил игру, поначалу даже пытался разгонять атаки, но вскоре понял, что это бесполезно. Черчесова то, что у бразильца свело ногу, не сильно расстроило.



Игнашевич – 3.5. В хорошо забытой схеме Сергею пришлось нелегко, он не демонстрировал взаимопонимания с Гранатом, но всё-таки ниже определённого уровня не опустился. С Березуцкими хуже, чем сейчас, не было бы.

Гранат – 2.0. Обнимал Арнаутовича так крепко, что может быть привлёчен по статье за пропаганду нетрадиционных отношений. Арбитры на ЧМ осудят его за иную провинность - фол последней надежды. Других способов сдержать форварда «Вест Хэма» у Владимира пока нет. Появятся ли до встречи с нападающими «Ливерпуля» и «Барселоны»?



Кудряшов – 2.5. Сочетал впечатляющие отборы с промахами по мячу и потерями даже без прессинга. Фёдор много лет играет либо левого латераля, либо левого центрального защитника в схеме тремя центральными, здесь же ему пришлось исполнять новую роль. При этом Кудряшов чуть не забил после передачи Самедова.

Зобнин – 2.0. Неутомимый и везде успевающий спартаковец продемонстрировал, что сборная действительно находится под нагрузками. Хотя действия Романа в эпизоде с первым голом настолько вопиющи, что очевидно: дело не только в этом. Откуда забивать прибежали австрийцы и докуда не смог доковылять Рома:



Кузяев – 2.0. Был первым из игроков заменён после очередной ошибки. На пару с Зобниным никак не мог начать атаку, обрезал, терял мячи.

Головин – 2.5. Создал единственный опасный момент сборной России в матче, отдав передачу на Смолова. Но в остальном смотрелся не сильно лучше партнёров по полузащите, не сильно помогал им в обороне и вообще провёл слабый матч. Казалось, что Александру непривычно действовать под нападающим, но отвод в глубину ситуацию не улучшил.

Самедов, Жирков – 2.5. Расправить «крылья» у сборной России так и не получилось. На позиции крайков – игроков, способных взорвать игру на фланге – Черчесов поставил ветеранов, один из которых ещё 10 лет назад был переведён в защиту. В итоге сборная России осталась без скорости, без проходов и без вариантов. На отсутствии последних сказывалась ещё и одноногость обоих, приводившая к предсказуемости. Компенсировать скоростью и дриблингом они не готовы.

Смолов – 2.0. В 1 тайме отметился жёлтой карточкой и неточным ударом, а во втором тайме имел прекрасную и единственную возможность забить. На чемпионате мира такие промахи Фёдору не простят – с ними перейти можно только в «Зенит» или «Спартак». А ещё за них можно получить от открытых Дзагоева и Самедова.

Дзагоев – 2.5. Алан выдвинулся на позицию «десятки», позже ушёл в глубину и пытался внести в игру команды скорость, но в большей степени запомнился фолами и недовольством в адрес мазилы-жадины Смолова.

Антон Миранчук – 2.0. Вышел на поле раньше брата, но это осталось единственным достижением Антона.

Черышев – 3.0. Сделал больше передач в штрафную, чем Жирков и Самедов вместе взятые. Беда в том, что передачи Денис получал в основном от Дзюбы, потому далее навешивать ему было не на кого.

Смольников – 2.5. Не помог в атаке, но и не был разорван Алабой.

Дзюба – 2.5. Пытался цепляться за мячи и в основном скидывал их Черышеву. Как уже написано выше, бороться за передачи в штрафной Артёму не пришлось.

Алексей Миранчук – 2.5. Полбалла набрасываем чисто за стартовую активность: Алексей сразу обозначил присутствие несколькими острыми передачами вперёд, но их продуктивность стремилась к нулю.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Сборная России Гранат Зобнин Самедов Кудряшов
Сегодня, 00:27
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(4)
№4 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 00:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Грёбаное позорище. Три чудо игры на ЧМ и, как всегда, на .........Будем смотреть достойные команды. Только вот за Державу обидно...
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: казылык (Сегодня, 00:42) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Бавария»
Акинфеев – 3.5. Даже не совершая впечатляющих сэйвов и пропустив, Игорь всё равно лучший игрок в этой сборной. Капитан уверенно справился со всей имевшейся работой, кроме расстрела от Шопфа.

вот в этом посте вся наша сборная. Дешевый пиар и суходрочка,скорей бы уже ЧМ
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:36) #
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А теперь внимательно смотрим эпизод с недобеганием Зобнина.. но обращаем внимание, где стоИт Игнашевич
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Asking (Сегодня, 00:34) #
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online

Жопоногий Игогошич, стабильно просиравший центр защиты - 3,5?!!! Самые заметные игроки первого тайма, Жирков с Самедовым - 2,5?
joy Столько же, что вообще ничего на поле не сделавшее Дзюбо?!


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Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
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