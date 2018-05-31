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Станислав Черчесов: пару раз играли не так, как надо

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал поражение от Австрии.

"Результат нужен всегда. Подготовка это или еще что-то. Хотели выиграть, но, к сожалению, проиграли. Мы планировали, что многие игроки сыграют 60 минут. Многие подсаживались, потому что сбор к концу подходит. Единственная вынужденная замена – Фернандес. Если бы не Фернандес, играл бы Газинский.

12 дней отработали, которые должны дать возможность быстрее думать, быстрее бегать, быстрее мыслить. Все идет своим чередом. Следующая игра с Турцией – к ней подойдем более свежие. Тот же Дзагоев пропустил несколько дней. Рискованно было его с первых минут выпускать.

Были хорошие подходы, но мы не могли первого игрока перекинуть. Не было последнего паса. Не говорим про забитые голы. Пару раз играли не так, как надо. Возможно, гола бы не было, но был бы удар. Нужно поработать над последним пасом. Подходы, которые мы имеем, нужно логично заканчивать", - сказал Черчесов.
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 00:31
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11
(4)
№11 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 00:50) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: CSKA085
тренер вратарь,что ты хочешь?))

Его надо оценивать по ударам от ворот.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№10 Написал: SVN (Сегодня, 00:47) #
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online

Цитата: bobovzenit
Цитата: SVN
грустно товарищи...но он сам в отставку не уйдет.Он еще хочет чтобы ВВП пришел на тренировку.

Раньше надо было уходить. А сейчас что????ЧМ на носу. Остаётся только мастурбировать.

Попробовать что то изменить никогда не поздно,любопытно услышать комментарии Леонтича.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 00:47) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: казылык
НОЛЬ ударов в створ это как?

тренер вратарь,что ты хочешь?))
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№8 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 00:46) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Челси»
Господи, завали и все околофутбольные Мутки тоже пусть заткнуться.
Нет таланта и мудрости, не понимает кто он и что должен делать, а самое смешное, взрослый мужик и не может сказать честно, что чмошный бездарь и мы обосрались ещё до ЧМ.
Но зато гордости телега, более или менее вменяемых футболистов и динамит.
Похоже у нас в стране плешивый и маразм, это слова аксиомы.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№7 Написал: s.o.b. (Сегодня, 00:45) #
  • +2
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Болеет за:
КАМАЗ
СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ: ПАРУ РАЗ ИГРАЛИ НЕ ТАК, КАК НАДО

Первый раз - первый тайм, второй раз - второй )0)
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
№6 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 00:43) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SVN
грустно товарищи...но он сам в отставку не уйдет.Он еще хочет чтобы ВВП пришел на тренировку.

Раньше надо было уходить. А сейчас что????ЧМ на носу. Остаётся только мастурбировать.
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: SVN (Сегодня, 00:37) #
  • +2
  •  (2)
online

грустно товарищи...но он сам в отставку не уйдет.Он еще хочет чтобы ВВП пришел на тренировку.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: mak Ломоносов (Сегодня, 00:36) #
  • +1
  •  (3)

не могли первого игрока перекинуть........ а как бешенных уругвайцев тогда перекинуть......
Регистрация: 9.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: казылык (Сегодня, 00:36) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Бавария»
НОЛЬ ударов в створ это как?
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 00:34) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Станислав Черчесов: пару раз играли не так, как надо


Он,наверное, где в космосе был, игру не смотрел....Тут все 90 минут играли не так как надо...
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:33) #
  • +4
  •  (4)

Пару раз.. пару раз.. Карл!
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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