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Источник: отступные Сергея Семака составили 500 тысяч евро (2)
Источник: отступные Сергея Семака составили 500 тысяч евро (2)
Станислав Черчесов: пару раз играли не так, как надо
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал поражение от Австрии.
"Результат нужен всегда. Подготовка это или еще что-то. Хотели выиграть, но, к сожалению, проиграли. Мы планировали, что многие игроки сыграют 60 минут. Многие подсаживались, потому что сбор к концу подходит. Единственная вынужденная замена – Фернандес. Если бы не Фернандес, играл бы Газинский.
12 дней отработали, которые должны дать возможность быстрее думать, быстрее бегать, быстрее мыслить. Все идет своим чередом. Следующая игра с Турцией – к ней подойдем более свежие. Тот же Дзагоев пропустил несколько дней. Рискованно было его с первых минут выпускать.
Были хорошие подходы, но мы не могли первого игрока перекинуть. Не было последнего паса. Не говорим про забитые голы. Пару раз играли не так, как надо. Возможно, гола бы не было, но был бы удар. Нужно поработать над последним пасом. Подходы, которые мы имеем, нужно логично заканчивать", - сказал Черчесов.
"Результат нужен всегда. Подготовка это или еще что-то. Хотели выиграть, но, к сожалению, проиграли. Мы планировали, что многие игроки сыграют 60 минут. Многие подсаживались, потому что сбор к концу подходит. Единственная вынужденная замена – Фернандес. Если бы не Фернандес, играл бы Газинский.
12 дней отработали, которые должны дать возможность быстрее думать, быстрее бегать, быстрее мыслить. Все идет своим чередом. Следующая игра с Турцией – к ней подойдем более свежие. Тот же Дзагоев пропустил несколько дней. Рискованно было его с первых минут выпускать.
Были хорошие подходы, но мы не могли первого игрока перекинуть. Не было последнего паса. Не говорим про забитые голы. Пару раз играли не так, как надо. Возможно, гола бы не было, но был бы удар. Нужно поработать над последним пасом. Подходы, которые мы имеем, нужно логично заканчивать", - сказал Черчесов.
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