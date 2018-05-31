Евгений Кафельников: более беспомощного поколения игроков на уровне сборной не припомню

Олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче с командой Австрии (0:1)."Вот что я думаю: более беспомощного поколения спортсменов в игровых видах спорта на уровне сборной не припомню", — написал Кафельников в своем твиттере.Следующую товарищескую встречу сборная России проведет 5 июня. Соперником подопечных Станислава Черчесова станет сборная Турции. На ЧМ-2018 сборная России выступит в одной группе с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.