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Игорь Акинфеев: нагрузки сборной России - это нелепые отмазки

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал поражение от Австрии (0:1) в товарищеском матче.

"Эмоций никаких, а оценивать игру не моё дело. Оценивает игру табло, оно сегодня показало. Нагрузки? Это нелепые отмазки. Мы должны выходить и играть. Ключевое слово — играть. Тогда и счёт будет меняться. Мы должны улучшать игру. Сейчас игра с Турцией, а потом чемпионат мира. На таком турнире всё будет выше уровнем. Тренер был не зол, разговор в раздевалке прошёл спокойно.

Из положительного — нет травм. Предпосылки были, но всё обошлось. Матчи не портят атмосферу, её портит результат. Хочется побеждать в любом матче. Нам надо улучшать игру, больше выигрывать. Что касается пропущенного гола, мы разбирали моменты, видели, что Австрия играет именно так. Проход по флангу, прострел и гол. Мы проиграли сегодня и всё. Надо готовиться дальше. Про смену схемы — это вопросы к тренеру. Моя работа — ловить мячи", - цитирует Акинфеева "Чемпионат.сом".
Теги: Акинфеев Сборная России
Сегодня, 01:10
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№1 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 01:24) #
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Болеет за:
«Реал»
Как всегда кратко и по делу.
Регистрация: 31.03.2015 [жалоба]
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