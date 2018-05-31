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Станислав Черчесов повторил антирекорд Слуцкого и Бышовца по числу матчей подряд без побед

Сборная России уступила национальной команде Австрии в товарищеском матче со счётом 0:1. Данная игра стала шестой в безвыигрышной серии российской сборной при главном тренере Станиславе Черчесове.

Таким образом, российский специалист повторил антирекорд Анатолия Бышовца, проигравшего шесть матчей к ряду во время работы с командой в 1998 году, и Леонида Слуцкого, добившегося в 2016 году двух ничьих при четырёх поражениях.

Напомним, последний раз сборная России одержала победу в матче с командой Южной Кореи (4:2), который состоялся 7 октября 2017 года.

"Чемпионат.сом"
Теги: Черчесов Бышовец Слуцкий Сборная России
Сегодня, 01:24
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№1 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 01:49) #
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«Спартак»
А есть ли человек в РФС, который будет казнён в случае ОЧЕРЕДНОГО провала сборной? Нет? Может быть посадят кого? Нет? Может быть хотя бы уволят? А? Что говорите? Даже премии не лишат?! Ну тогда это многое объясняет.


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
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