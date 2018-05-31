Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119435
Зенит 104639
Политика и события в стране и мире 4193
Курилка 1522
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 71
LIVERPOOL FC 2532
Мировые трансферы 329
Отдых в Крыму. 180

Новости партнеров

Александр Головин: проигрывать всегда неприятно, но мы сделаем выводы

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Австрии (0:1).

"Проигрывать всегда неприятно, но мы сейчас находимся в процессе подготовки, идёт сбор. Выполнили довольно большой объём работы. Что-то в этой игре получилось лучше, что-то хуже. Сделаем выводы и будем готовиться к следующему матчу", - цитирует Головина "Чемпионат.сом".
Теги: Головин Сборная России
Сегодня, 02:01
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 02:07) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
. Сделаем выводы и будем готовиться к следующему матчу
Ок, выводы сделаете. А побеждать - будете?


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.