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Станислав Черчесов: у Черышева есть качества, из-за которых он в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о функционале полузащитников Александра Самедова и Юрия Жиркова, а также оценил игру Дениса Черышева.

"В атаке они впереди, в обороне помогают на своих позициях. Вы говорите – вингеры. А мы говорим – крайние защитники.

Черышев выглядел лучше Жиркова? Мое мнение не такое. Он вышел на 15 минут и был посвежее. У него есть качества, из-за которых он здесь. Моменты хорошие были. Но были и те, которые нас не устраивают. Он сам это понимает, мы спокойно поговорили", - цитирует Черчесова Sport24.ru.
Теги: Черчесов Черышев Сборная России
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