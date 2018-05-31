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Сборная России не может выиграть уже 6 матчей

Сборная России в товарищеском матче уступила сборной Австрии (0:1).

Российская национальная команда под руководством Станислава Черчесова проиграла в третьем матче подряд. Безвыигрышная серия достигла 6 матчей.

Последний раз Россия побеждала в октябре 2017 года в матче с Южной Кореей (4:2).
Теги: Сборная России
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