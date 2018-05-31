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Жозе Моуринью просматривал Арнаутовича, Головина и Смолова

Стало известно, с какой целью главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью посетил товарищеский матч между Австрией и Россией.

По информации известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, специалист просматривал игрока сборной Австрии Марко Арнаутовича, об интересе "Манчестер Юнайтед" к которому сообщалось ранее. Но помимо Арнаутовича португальский тренер наблюдал за полузащитником ЦСКА Александром Головиным и форвардом "Краснодара" Фёдором Смоловым.
Теги: Моуринью Смолов Головин Сборная России
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