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Виталий Мутко: сборная России прошла тяжелый сбор

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал поражение сборной России от команды Австрии (0:1) в товарищеском матче.

"Конечно, все мы хотим положительного результата, но команда прошла тяжелый двухнедельный сбор, поэтому игра, которую мы сегодня увидели, не сильно изобиловала яркими эпизодами, всплесками красивой игры. Но это не значит, что всем нам сейчас нужно расстраиваться. Следующая игра 5 июня должна быть куда интереснее. Мы серьезно работаем, у нас талантливые, интересные игроки", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 03:16
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№2 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 03:50) #
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Болеет за:
ЦСКА
Опять этого умалишенного в эыир выпустили....И сам подстраховался,чудак:уже другую должность занимает.Уже невозможно будет после позора на ЧМ его....хитрый еврей без грамма совести...
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 03:45) #
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поэтому предлагаю ужесточить лимит,и продлить на 4 года контракт с Черчесовым.
А еще в спорте главное не победа,а участие.
а еще мутко иди в сад,скоро болельщиков трясти будет от одного упоминания сб.России по футболу.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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