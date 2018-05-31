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Мальчик не смог сдержать слёз после того, как получил в подарок футболку от Дзюбы (видео)
Сборная России в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира–2018 провела товарищескую встречу с командой Австрии. Встреча проходила в Инсбруке на стадионе "Тиволи-Ной" и завершилась победой местной национальной команды со счётом 1:0. После игры нападающий российской команды Артём Дзюба подарил футболку юному болельщику команды. От радости мальчик не смог сдержать слёз.
Следующий товарищеский матч подопечные Станислава Черчесова проведут 5 июня. Соперником сборной России станет Турция.
"Чемпионат.сом"
Следующий товарищеский матч подопечные Станислава Черчесова проведут 5 июня. Соперником сборной России станет Турция.
"Чемпионат.сом"
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