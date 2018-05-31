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Сергей Прядкин: понравились Игнашевич, Акинфеев. А остальные...

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал поражение сборной России от Австрии (0:1) в товарищеском матче. Россияне не побеждают на протяжении шести последних матчей.

"Я сейчас на эмоциях. Некоторые игроки понравились, особенно Сергей Игнашевич. Очень хорошо сыграл Игорь Акинфеев. А остальные... Даже не знаю. Наверное, ребята под нагрузками, может, что-то ещё. Чем объяснить такое большое количество брака? Честно, даже не знаю", - цитирует Прядкина Sport24.
Теги: Прядкин Сборная Австрии Сборная России
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