Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Отдых в Крыму. 181
Ситуация на юго-востоке Украины 119436
Зенит 104639
Политика и события в стране и мире 4193
Курилка 1522
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 71
LIVERPOOL FC 2532
Мировые трансферы 329

Новости партнеров

Роман Павлюченко: футболисты сборной России будто друг друга в первый раз увидели

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал поражение сборной России от команды Австрии (0:1) в товарищеском матче в Инсбруке.

"Не хватило движения, все как-то медленно и тяжело, в атаке один-два бегут, в штрафной площади то Смолов один, то Дзюба один, назад вроде бежим, но в атаку силенок нет. Еще такое ощущение, будто вчера игроков собрали, и они друг друга первый раз видят, мяч не держится, друг друга не понимают, пас не туда. Будто вместе никогда не играли", - цитирует Павлюченко Sport24
Сегодня, 09:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.