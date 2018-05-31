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Василий Уткин: единственный ресурс сборной России на ЧМ - его величество случай

"С критикой и требованиями вы опоздали. Еще пару недель назад можно было надеяться что-то изменить. После товарищеских матчей с Бразилией и Францией необходимо было орать и барабанить по этому поводу. А сейчас поздно.

Единственным оставшимся ресурсом сборной России на чемпионате мира остается случай. Самая рациональная его составляющая – может быть, наши соперники будут готовы хуже. Если угодно, можно еще желать проблем со здоровьем Салаху. Что-нибудь надежное и стратегически безвредное. Например, понос в день игры.

Единственным разумным ресурсом остается надежда на футболистов. На то, что им не все равно. Что они сохранили амбиции и веру в себя. Если нет – у нас будет время разобраться и осудить, и вволю позлословить. А сейчас – нет. Потому что больше не на что рассчитывать. Вера команды в себя нуждается в нашей терпимости и оптимизме, пусть и напускном. Как в приемном покое больницы. Главное, что вере команды в себя не на чем больше и базироваться. Только на нашем с вами выражении лица", - приводит слова Уткина johndonne.ru.
Теги: Уткин Сборная России
Сегодня, 12:35
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7
(4)
№7 Написал: Анатолий Ctkbdthcnjd (Сегодня, 13:32) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Единственный раз когда соглашусь с ним
Регистрация: 7.06.2017 [жалоба]
№6 Написал: Ильюша золото Тушино (Сегодня, 13:16) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Классный был комментатор, взял, кафхата родил..


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Est. 2008
Регистрация: 29.04.2018 [жалоба]
№5 Написал: Br.Li (Сегодня, 13:14) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: vvn21
говн..о и Уткин и сборная... УВЫ!!!

Только сборная, в будущем, может стать хорошей,а вот Уткин , как был ...овном так и останется !
Регистрация: 21.08.2014 [жалоба]
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:09) #
  • +2
  •  (2)

Есть и ещё одна мощная составляющая- лояльность судеек к хозяевам турнира. можно вспомнить Ю Корею в 2002. Как итальяшек просто-надежно мимо прокатили полуфинала с узкопленочными. Цинично и хладнокровно.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: vvn21 г.Калининград (Сегодня, 12:56) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
говн..о и Уткин и сборная... УВЫ!!!
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
№2 Написал: Asking (Сегодня, 12:50) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: avnik
Вася странным образом забыл про еще один ресурс - бабло. )))

Ага, Мудко САУДИТАМ забашляет - а то они все бедные joy


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Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 12:46) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вася странным образом забыл про еще один ресурс - бабло. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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