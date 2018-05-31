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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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11:46
Необычная схема, тусклый Смолов и провал молодой полузащиты. Печальные итоги вчерашнего матча с Австрией (11)
Необычная схема, тусклый Смолов и провал молодой полузащиты. Печальные итоги вчерашнего матча с Австрией (11)
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Станислав Черчесов повторил антирекорд Слуцкого и Бышовца по числу матчей подряд без побед (6)
Вчера, 23:47
Сборная опять уступила. На этот раз - Австрии (10)
Сборная опять уступила. На этот раз - Австрии (10)
Вчера, 23:42
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Вчера, 23:35
Сборная России в товарищеском матче проиграла Австрии (73)
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Вчера, 23:26
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Вчера, 22:21
Джон Терри покинул "Астон Виллу"
Джон Терри покинул "Астон Виллу"
Юрий Жирков: на качестве игры сказался тяжелый сбор
Защитник сборной России Юрий Жирков рассказал о поражении команды от Австрии в товарищеском матче.
"Был тяжелый сбор, это сказалось на качестве вчерашней игры. Состояние, по себе чувствую, нормальное. Получили хорошие нагрузки, все примерно так же, как было 10 лет назад.
Положительного в игре было мало, много ошибались, теряли много мячей, игра ломалась. Со стороны казалось, что не было сил у команды? Да, было такое. В первом тайме мы играли в прессинг, тратили много сил, соперник этими пользовался.
Что касается отсутствия ударов в створ ворот австрийцев, может, это связано со сменой тактики. Раньше играли в пять защитников, теперь - в четыре», - передает слова Жиркова Sport24.
"Был тяжелый сбор, это сказалось на качестве вчерашней игры. Состояние, по себе чувствую, нормальное. Получили хорошие нагрузки, все примерно так же, как было 10 лет назад.
Положительного в игре было мало, много ошибались, теряли много мячей, игра ломалась. Со стороны казалось, что не было сил у команды? Да, было такое. В первом тайме мы играли в прессинг, тратили много сил, соперник этими пользовался.
Что касается отсутствия ударов в створ ворот австрийцев, может, это связано со сменой тактики. Раньше играли в пять защитников, теперь - в четыре», - передает слова Жиркова Sport24.
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