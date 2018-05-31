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Юрий Жирков: на качестве игры сказался тяжелый сбор

Защитник сборной России Юрий Жирков рассказал о поражении команды от Австрии в товарищеском матче.

"Был тяжелый сбор, это сказалось на качестве вчерашней игры. Состояние, по себе чувствую, нормальное. Получили хорошие нагрузки, все примерно так же, как было 10 лет назад.

Положительного в игре было мало, много ошибались, теряли много мячей, игра ломалась. Со стороны казалось, что не было сил у команды? Да, было такое. В первом тайме мы играли в прессинг, тратили много сил, соперник этими пользовался.

Что касается отсутствия ударов в створ ворот австрийцев, может, это связано со сменой тактики. Раньше играли в пять защитников, теперь - в четыре», - передает слова Жиркова Sport24.
Теги: Жирков Сборная России
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