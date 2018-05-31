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Неманья Видич: я не знал, что Игнашевич еще играет. Это очень круто

Бывший защитник сборной Сербии Неманья Видич рассказал, на какие матчи чемпионата мира-2018 он пойдёт и кого знает из состава сборной России.

"Я пойду на игру Бразилия — Сербия. Она будет проходить на стадионе "Спартака", я там ещё никогда не был. Для меня важно побывать там. Я слышал, что это фантастический стадион. У меня только хорошие воспоминания о Москве. Я был очень удивлен, когда ехал из аэропорта до центра города. Москва изменилась, стала лучше.

Многих людей из сборной России я не знаю. Из тех кого знаю, могу назвать Дзагоева и Акинфеева. Игнашевич ещё играет? Ему же 38 лет? Ого, это очень круто! Он хороший защитник и игрок. Я бы тоже так хотел, но моё тело уже не справится с нагрузками", - цитирует Видича Чемпионат.
Теги: Видич
Сегодня, 14:17
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№1 Написал: дядя Витя СПб (Сегодня, 14:35) #
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Болеет за:
«Зенит»
Джокер блин
Регистрация: 20.02.2010 [жалоба]
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