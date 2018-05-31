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Алексей Сорокин: жителям городов, где пройдет ЧМ, надо смириться с некоторыми ограничениями
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал о возможных ограничениях для жителей городов, где пройдет ЧМ-2018.
"Конечно, чемпионат мира – колоссального масштаба мероприятие, Не обойдется без ограничений, в большей части – в районах, которые прилегают к стадионам. В том числе близ Лужников.
Мы видим понимание со стороны жителей этих районов. Уезжать за 101-й километр не нужно, в Москве и других городах будет нормальная жизнь.
Но нужно понимать, что есть перекрытия, есть огромное количество туристов. Но мы же с вами сами хотели чемпионат мира.
Надо смириться с этими обременением. Мы все эти годы планировали ограничения минимальными", – цитирует Сорокина Р-Спорт.
"Конечно, чемпионат мира – колоссального масштаба мероприятие, Не обойдется без ограничений, в большей части – в районах, которые прилегают к стадионам. В том числе близ Лужников.
Мы видим понимание со стороны жителей этих районов. Уезжать за 101-й километр не нужно, в Москве и других городах будет нормальная жизнь.
Но нужно понимать, что есть перекрытия, есть огромное количество туристов. Но мы же с вами сами хотели чемпионат мира.
Надо смириться с этими обременением. Мы все эти годы планировали ограничения минимальными", – цитирует Сорокина Р-Спорт.
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