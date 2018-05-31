Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
КБ-Гостевая 26646
Политика и события в стране и мире 4204
Ситуация на юго-востоке Украины 119445
Зенит 104641
Юмор, анекдоты, байки 7713
Отдых в Крыму. 181
Курилка 1522
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 71

Новости партнеров

Алексей Сорокин: жителям городов, где пройдет ЧМ, надо смириться с некоторыми ограничениями

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал о возможных ограничениях для жителей городов, где пройдет ЧМ-2018.

"Конечно, чемпионат мира – колоссального масштаба мероприятие, Не обойдется без ограничений, в большей части – в районах, которые прилегают к стадионам. В том числе близ Лужников.

Мы видим понимание со стороны жителей этих районов. Уезжать за 101-й километр не нужно, в Москве и других городах будет нормальная жизнь.

Но нужно понимать, что есть перекрытия, есть огромное количество туристов. Но мы же с вами сами хотели чемпионат мира.

Надо смириться с этими обременением. Мы все эти годы планировали ограничения минимальными", – цитирует Сорокина Р-Спорт.
Сегодня, 14:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 15:54) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Был на Украине на Евро-2012, никаких ограничений ни в чем не было. И тем более не было такой дичи, как обязательная регистрация в МВД. В России же даже граждане России обязаны зарегистрироваться в трехдневный срок в городе проведения ЧМ. Епанутая на всю голову страна
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.